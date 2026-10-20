Llega el cambio de hora de invierno: el BOE confirma que este año se adelanta la fecha antes de lo esperado

Celia Molina 20 OCT 2026 - 15:05h.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la fecha en que los españoles deberemos cambiar la hora para ajustarnos al invierno

El motivo de peso por el que no recordamos cuándo se cambia la hora, ni si se atrasa o se adelanta

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Aunque todos los años nos preguntamos si este año será el último en que nuestro país cambiará la hora para adaptarla a la luz del invierno, el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya la fecha en la que tendremos que atrasar una hora los relojes, una vez mas. Y, aunque en los últimos seis años, la madrugada de este cambio se acercaba más a la fiesta de Halloween, este 2026 la fecha se va a adelantar.

Según el documento oficial, los españoles cambiaremos la hora en la madrugada del 24 al 25 de octubre, es decir, este mismo fin de semana, siendo más pronto de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Según el registro que lleva el Ministerio de Defensa, en 2021, el cambio de hora se hizo la misma noche del 31 de octubre, la famosa Noche de los Muertos. En 2022, el día 30 de octubre; en 2023, el 29; en 2024, el 27 y, el año pasado, en la madrugada del domingo 26.

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Por tanto, el hecho de que, este domingo 25 sea el día estipulado para ajustar la luz a nuestros horarios, con la justificación del ahorro energético, es algo que no ocurría desde hace años, como marca el patrón del documento del Ministerio de Defensa.

La hora se cambiará este domingo, 25 de octubre

El BOE también recuerda que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en las Islas Canarias) de las fecha indicada. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día ´el domingo 25 - tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

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En cuanto al debate sobre si, finalmente, si suprimirá el cambio de hora en nuestro país, el BOE dice que "debido al excepcional interés de esta materia, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 7 de septiembre de 2018, se creó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial. Ello respondía también al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta de Directiva que eliminaba los cambios de hora estacionales. No obstante, dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora".

"En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Por otro, que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad", concluye el texto.