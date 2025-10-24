La web de Informativos Telecinco lanza una encuesta para conocer qué horario te gusta más: si el de verano o el de invierno

Expertos en sueño abogan por fijar en España el horario de invierno, "más beneficioso" para la salud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso este lunes en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente. En un video publicado en sus redes sociales, el presidente recordaba que en la madrugada de este domingo 25 de octubre se pasará del horario de verano al de invierno y aseguraba que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj.

Por ese motivo, Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía. "Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", concluía el presidente en su mensaje.

¿Qué opinan los expertos en sueño sobre el cambio de hora?

Nada más hacerse pública la intención de Pedro Sánchez, varios expertos, médicos y psicólogos apoyaban la decisión del presidente del Gobierno y abogaban por suprimir este cambio de horario ya que lo consideraban perjudicial para la salud. Médicos expertos en sueño han abogado por el "horario de invierno" por ser "más beneficioso" para la salud y han advertido de que el horario de verano hace que el ser humano vaya "en contra" de su reloj biológico.

El coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, Gonzalo Pin, ha sido uno de los que ha señalado que "lo ideal" sería quedarse con el "horario de invierno" porque es el que más acerca el reloj biológico al reloj del bolsillo o del teléfono móvil, redundando en una "mejora" de la "calidad de vida" y de la "salud".

En concreto, ha explicado que la luz del atardecer, "pálida y cálida", es la que le dice al cerebro: 'Prepárate para empezar a dormir'". Y después, el organismo necesita dos horas para relajarse del todo. "Por eso se recomienda cenar dos horas antes de irse a la cama, que no se haga actividad física o intelectual muy activa, porque durante esas dos horas nuestro organismo lo que está haciendo es pasar de segregar sustancias que nos mantienen despiertos a convertirlas en sustancias que nos ayudan a dormir", ha remarcado Pin en declaraciones a Europa Press.

Por el contrario, el experto ha puntualizado que el horario de verano, con "horarios tan tardíos de luz, de cenar tarde", tiene sus "consecuencias metabólicas". Además, ha apuntado que el mayor apoyo popular que suele encontrar el horario de verano, en realidad, es "un falso sentimiento".

Sin embargo, otro sector de la población defiende que se instaure el horario de verano de forma fija. Entre ellos, se encuentran muchos hosteleros y empresarios que defienden que, durante el horario de verano, los ciudadanos salen más a la calle y consumen más ya que los días son más largos.

Bruselas ya analiza la propuesta de España

Hay que recordar que el horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. El Gobierno propuso abolir el cambio de hora estacional a una reunión de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde habló de reformar el sistema ya en 2026. Tanto el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, como el de Energía, Dan Jorgensen, han apoyado la idea durante esta semana. De hecho, el primero ha indicado que sus servicios están realizando un análisis detallado sobre las implicaciones "legales y prácticas" que tendría la reforma.

La UE fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.