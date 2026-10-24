Celia Molina 24 OCT 2026 - 07:00h.

En la madrugada del domingo 25 de octubre, los españoles volveremos a cambiar nuestros relojes y a las tres serán las dos

Llega el cambio de hora de invierno: el BOE confirma que este año se adelanta la fecha antes de lo esperado

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Según el Boletín Oficial del Estado, este domingo 25 de octubre, los españoles cambiaremos la hora para ajustarnos a la luz y el horario del invierno. Este año, el cambio tendrá lugar unos días antes de lo habitual pues, desde el 2020, la fecha marcada por el Gobierno se acercaba más a la noche de Halloween que ahora.

Si analizamos el documento publicado por el Ministerio de Defensa donde se lleva el registro de los cambios horarios desde 1918, en los últimos años, hemos atrasado una hora los relojes en torno al 31, 30 o 29 de octubre, por lo que, esta vez, tendremos que ajustarnos unos días antes. Los relojes cambiarán, como siempre, de 2:00h a 3:00h de la mañana, momento en el que se atrasarán una hora, de manera que a las 3:00h volverán a ser las 2:00h otra vez.

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Así, el domingo 25 de octubre tendrá, extraordinariamente, 25 horas, pero, ¿por qué el cambio de hora se hace siempre en ese momento preciso de la madruga? ¿Por qué a las 3:00h y no a las 00:00 o a las 6:00h de la mañana? Sabemos que, hasta 1977, el cambio se hacía a la 1:00h, pero el hecho de que lo hagamos a las 3:00h atiende a la coordinación con la Unión Europea.

La clave está en la decisión que tomó Franco en 1940

Según su normativa, el horario de verano debe finalizar a la 01:00 UTC (Tiempo Universal Coordinado) del último domingo de octubre y el UTC se corresponde, a su vez, con la hora del meridiano de Greenwich. Por su posición en el mapa, a España le correspondería por huso natural el mismo horario que a este meridiano (UTC+0), igual que a Portugal o el Reino Unido pero, en 1940, Francisco Franco decidió adelantar los relojes una hora para sincronizarse con la hora de Alemania (Europa Central), una decisión que se ha mantenido hasta hoy.

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Por eso, la España peninsular y las Islas Baleares están adelantadas dos horas respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC) durante el horario de verano (UTC+2) y una hora durante el horario de invierno (UTC+1) - las Islas Canarias tienen una hora menos en ambos casos (UTC+1 en verano y UTC+0 en invierno) -. Y éste es el motivo por el que las 3:00 de la madrugada de la hora española se corresponde con la 1:00h de la mañana del horario europeo.

Aunque, en 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió el debate sobre dejar de cambiar el horario en nuestro país, lo cierto es que el BOE verifica que no se ha llegado a ninguna conclusión al respecto: "Dicha propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora. En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, la Comisión de expertos concluyó, por un lado, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta", concluye el boletín.