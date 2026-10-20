Antonio Rodríguez 20 OCT 2026 - 15:02h.

Accedieron a las 22:00 horas, aprovechando que las alarmas estaban desconectadas: toda la familia estaba cenando

Cinco hombres encapuchados, armados y con la cara y manos tapadas entraron en la casa de Sergio Rico

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Sevilla.El futbolista Sergio Rico, su mujer Alba Silva y sus dos hijos han sufrido un asalto con violencia en el interior de su domicilio durante la pasada noche. El entorno del jugador ha confirmado que estaba toda la familia en el interior y que los agresores accedieron armados por la puerta del domicilio.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 22:00 horas de la noche, momento en el que cinco personas encapuchadas, con las caras tapadas y guantes en las manos entraron en el domicilio del futbolista por la puerta principal para comenzar el robo con violencia. 'Vamos a ver' ha adelantado la noticia y ha podido confirmar más detalles tras hablar con la propia Alba Silva.

"Ahora mismo están interponiendo la denuncia", declara la reportera del programa alrededor de las 14:30 horas. Tras esto, la periodista cuenta más detalles: "Fue un robo muy violento. A las 22:00 horas estaba toda la familia cenando y por eso las alarmas no estaban conectadas".

"Los agresores fueron cinco hombres encapuchados, con guantes y armas, todos con pistolas que entraron por la puerta principal", reiteraba la periodista. Tras esto, explica que tanto el futbolista, como su mujer y sus hijos corrieron hasta una habitación para protegerse de los agresores.

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"Se escondieron en una habitación, pero consiguieron abrir la puerta y les han agredido a todos, no solo a Sergio Rico, sino también a su mujer Alba", sentencia.

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La familia está en "shock" y Alba Rico confiesa que está "devastada"

Toda la familia de Sergio Rico se encuentra en un estado de "shock" y Alba Rico confiesa al colaborador Kike Calleja que, pese a no poder hablar del robo porque está denunciado y se está encargando de ello la justicia, detalla que está "devastada".

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El entorno del futbolista cuenta a Kike Calleja que "creen que puede ser algo organizado" y además añaden que los ladrones "no eran españoles", pero sí muy profesionales, ya que llegaron con cara y manos cubiertas para no dejar pistas. Por otro lado, el propio Sergio Rico también se ha puesto en contacto con 'Vamos a ver' para confirmar todos los detalles del robo en su domicilio y suavizar las informaciones de que ha sufrido una paliza.

Kike Calleja explica que los ladrones "llegaron a atar a Sergio Rico" y que en el momento del robo también estaba en el interior de la casa la suegra del futbolista y la mujer que trabaja en el domicilio. "Se llevaron todo lo que había de valor, relojes, joyas e imagino que el dinero que hubiese en la casa", apunta.

"Esta mañana me puse en contacto con Alba, me dice que está devastada y que ya está todo puesto en manos de la justicia", sentencia.