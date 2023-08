El CSD inicia los trámites para suspender a Rubiales: "Esto es el #MeToo del fútbol español"

Víctor Francos , secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes ha anunciado en rueda de prensa que el CSD ha iniciado los trámites ante el TAD para suspender a Luis Rubiales de sus funciones por haber cometido una falta "muy grave" tras dale un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso. "El señor Rubiales no ha estado a la altura. Lo que ha hecho es agravar la situación " ha descrito Francos.

Rubiales ha dicho que no dimitía, nosotros le transmitimos, con todo el respeto institucional que nos merece, que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado . El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si lo considera oportuno, suspenderemos de sus funciones a Rubiales como presidente de la RFEF", avanzó Francos.

Francos se mostró "muy claro y muy contundente", asegurando que Rubiales "no ha estado a la altura". "Ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras y el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad. Rubiales ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes", afirmó tajante sobre el discurso de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.