El Consejo Superior de Deportes anuncia un acuerdo entre las jugadoras y la Federación, que pasa por la renuncia de dos de ellas

El dirigente, ha recalcado sobre las cinco de la madrugada que este encuentro se ha desarrollado en un "tono amable" y donde todas las partes han "hablado con absoluta libertad". Tanto que dos jugadoras "han solicitado por razones de falta de ánimo y malestar personal " no sumarse a la concentración y que en cualquier caso se había "acordado que la fórmula a usar que no conlleve sanciones".

De este modo se pone fin a una día muy largo y complicado para las internacionales convocadas por Montse Tomé el pasado lunes ya que un amplio número de ellas insistió públicamente que su posición respecto al viernes no había cambiado, cuando dejaron claro en un comunicado su renuncia a ir con la selección si no había cambios más profundos en la RFEF.

Sin embargo, ante la posibilidad de ser sancionadas por la Ley del Deporte en caso de no presentarse, aunque defendían que la convocatoria no había cumplido "en tiempo y forma", finalmente decidieron presentarse, aunque no en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) como suele ser habitual.