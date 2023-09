Ceferin, presidente de la UEFA, acusa a la prensa de exagerar el beso de Rubiales: "el delito penal es ilógico"

"Cuando leo que se trata de un delito penal... Como abogado para el Derecho penal, eso me parece completamente ilógico. Los periodistas llevasteis esa historia a tal nivel". Son palabras de Aleksandar Ceferin , presidente de la UEFA ante el juicio que le espera a Luis Rubiales por besar en la entrega de premios del Campeonato del mundo a Jennifer Hermoso . Un hecho que le ha costado la dimisión , pero que ahora le enfrenta a la justicia y a una pena que podría conllevar cárcel .

"Hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que era mejor para la Federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuánto de decisivo fue mi consejo", explicó Ceferin.