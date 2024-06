El tenista español Carlos Alcaraz conquista Roland Garros, su tercer 'Grand Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Roland Garros tras vencer en cinco sets en la final al alemán Alexander Zverev , por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, logrando así el tercer 'Grand Slam' de su palmarés en una nueva superficie, rey de la tierra después de exhibirse los dos últimos años en el US Open y en Wimbledon .

Territorio de Rafa Nadal, 14 veces campeón que no pudo llegar lejos porque se encontró con el alemán en primera ronda, la Copa de los Mosqueteros la mordió otro español, un Alcaraz que siempre ha estado llamado a suceder la leyenda del balear. Con su tercer 'grande' en los últimos tres años sin fallo en las finales, el de El Palmar volvió a enseñar calidad, cabeza y tenis para rato.

Como no podía ser de otra manera, visto el nivel de ambos estas dos semanas, la final se decidió en el quinto y definitivo set en un guion impredecible. Ahí, la dinámica era favorable al español, que había tenido que ganar el cuarto tras ese bajón del tercero y el pupilo de Juan Carlos Ferrero tomó ventaja con un 'break' temprano. Sin embargo, Zverev peleó cada resto para recuperar la desventaja y obligó al máximo a un Alcaraz que tuvo respuesta .

El de Hamburgo dio un golpe en la mesa para verse de nuevo cerca de su primer 'grande', como en el US Open de 2020, pero de nuevo no supo gestionar la presión. Alcaraz no se quedó parado y la penalizó con un 4-0 de salida que solo frenó un 'break' del alemán. Ni eso detuvo el empuje de la tercera raqueta mundial, que consiguió llevarse el set y dejar todo para el quinto.