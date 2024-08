Steven van de Velde y los abucheos en París 2024 por su condena por violar a una menor: "Hice algo mal hace 10 años, tengo que aceptarlo"

"Definitivamente, lo pensé, sí. Hice algo mal hace 10 años, tengo que aceptarlo. Pero lastimar a la gente que me rodea, ya sea Matthew (su compañero de equipo de voleibol), mi esposa o mi hijo... Eso simplemente es demasiado para mí. Fue definitivamente un momento en el que pensé: ¿vale la pena?", ha explicado van de Velde en una entrevista con el medio 'NOS', en la que destaca que llegó a plantearse no presentarse en París 2024 e incluso abandonar durante la competición: "El alboroto fue grande y una pena, pero entendí las opiniones de los demás". El neerlandés, que compitió con Matthew Immers, quedó eliminado en los octavos de final (dobles masculinos) el 4 de agosto. Cabe destacar, eso sí, que no pudo permanecer en la Villa Olímpica durante su estancia y que no realizó declaraciones ante los medios.