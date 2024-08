Daniel Wiffen, campeón de natación en 800 metros en los JJ. OO. de París, ingresado por un virus tras nadar en el Sena

“Gracias a todos los que se han interesado. Estoy increíblemente decepcionado de haber perdido la oportunidad de ser el abanderado anoche. Ayer fui corriendo al hospital porque me encontraba muy mal debido a un virus del que me están tratando y ahora me siento mejor”, contaba el propio Wiffen este lunes en sus redes sociales, donde manifestaba su frustración por no haber podido asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos.