El futbolista Christian Cueva, despedido de su equipo tras publicarse un vídeo pegando a su mujer

La denuncia de la mujer de Christian Cueva: "Me daba bofetones, me tiraba del pelo... y me ahorcaba del cuello"

Christian 'Aladino' Cueva publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explica que "la violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es".

Christian Cueva, internacional peruano que llegó a jugar en el Rayo Vallecano, ha sido despedido del Club Cienciano tras ser denunciado por su mujer por agresión

El Club Cienciano de Cuzco (Perú) ha decidido despedir al futbolista Christian Cueva tras ser denunciado por su mujer, Pamela López Solórzano, por agresión física y verbal.

"Tras concluir el proceso interno de investigación. El futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta medida se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y preservar la integridad de nuestra institución", comunicó el equipo peruano.

Pamela López informó en el programa de televisión 'América Hoy' que había denunciado al internacional peruano por violencia familiar ("temo por mi vida") y que lo largo del último año había sufrido dos episodios violentos ("uno de ellos fue cuando descubrí una infidelidad; y otros, días antes de mi cumpleaños"). La todavía esposa del futbolista relató que "eran cachetadas (bofetadas), jaladas (tirones) de pelo, empujones. Lo último fue que me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido".

"Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años... He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas consecuencias con mi denuncia, por mí y por mis hijos", explicó.

Christian Cueva dice que la violencia fue en respuesta de la ejercida por su mujer

"He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón", se disculpó el futbolista de 32 años que llegó a jugar en el Rayo Vallecano la temporada 2013-2104. En el equipo de la franja no tuvo mucha continuidad (disputó sólo 1 partido) y acabó jugando en el Rayo Vallecano B.

Christian Cueva pide que se le siga permitiendo jugar al fútbol: "Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene".

