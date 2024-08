Carlos Alcaraz cae eliminado en segunda ronda del US Open: “Estaba jugando contra el oponente y contra mí mismo”

Carlos Alcaraz dice adiós al US Open . El tenista murciano ha sufrido su derrota más dura en un Grand Slam tras ser incapaz de superar su encuentro frente al neerlandés Botic van de Zandschulp , que se impuso de forma inapelable por 6-1, 7-5 y 6-4 en dos horas y 19 minutos

Concretamente, el de El Palmar no sufría una derrota tan temprana en un ‘Grand Slam’ desde Wimbledon 2021, cuando también cayó en segunda ronda. Esa era hasta hoy su peor marca, que ahora revive con tras un partido en el que no se encontró cómodo y en la que mentalmente no supo gestionar la situación, según el mismo confesaba tras el partido en rueda de prensa.