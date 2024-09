El ajedrez ha sido reconocido como un deporte tanto por el Comité Olímpico Internacional (COI) como por más de 100 países. A pesar de no implicar el esfuerzo físico típico que se asocia con otros deportes, cumple con muchos de los criterios fundamentales para ser considerado como tal. Además su federación está reconocida de forma oficial, aunque bien es cierto que no está considerado para entrar en los juegos olímpicos por el hecho de que el ajedrez no implica el mismo grado de esfuerzo físico que los deportes olímpicos internacionales.