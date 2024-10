Danna Ponce toma una peligrosa decisión tras quedarse atrapada en Florida por el huracán Milton: "Pensaba que íbamos a morir"

Tenía "mucha información, mucha saturación en poco tiempo. Muy poco tiempo para poder actuar. Vi un vuelo y no miré ni a dónde iba . Sabía que me tenía que ir, ya está", dice desde el estado de Texas, donde ahora respira tranquila.

A pesar de su pánico a volar y del riesgo que suponía hacerlo debido a la situación meteorológica, Ponce y su novio han conseguido escapar de Florida en uno de los pocos vuelos que no han sido cancelados. "Hasta el último minuto no hemos podido ni respirar. Estando en el aeropuerto empezaron a cancelar todos los vuelos, parecía que el nuestro no iba a salir, estaba acojonada.

"Si ya de por sí me da miedo volar , imagínate hacerlo sabiendo que había un huracán cerca... Cada turbulencia pensaba que íbamos a morir ", relata la joven, que no ha podido dejar de rezar y de mirar una foto de Mía y Máximo en la pantalla de su teléfono móvil durante todo el trayecto.

"Algunas me habéis escrito diciendo que no habríais cogido un avión habiendo un huracán tan cerca y yo os digo, chicas, nunca sabéis cómo actuaríais en una situación así", dice mientras se justifica. "A mí me da miedo el avión y os aseguro que no lo dudé ni un segundo. Solo sabía que tenía que salir de ahí fuera como fuera. Pasé mucho miedo en el avión pero la opción de quedarme me daba TERROR", ha dicho tras las críticas hacia su peligrosa decisión.