El look de Noemí Salazar, a juego con su hija Mimi, en el pedido de su hermano Carlitos

Noemí Salazar ha vivido un día muy emocionante en el pedido de su hermano Carlitos con Coral G. Carbonell. Tras barajar hasta la hipótesis de que su hermano se echara atrás y no se casara y de todos los nervios que han pasado desde que saltase la noticia, finalmente se ha producido la celebración que tanto esperaban. Y no ha sido de cualquier manera. La exconcursante de 'GH VIP' ha llamado la atención con su estilismo al igual que el de su hija. Su look, a juego con el de Mimi, no ha pasado para nadie desapercibido.