Ana Peleteiro desmiente "bulos" sobre su futuro: "Mi decisión de dejar a Iván Pedroso ha sido principalmente por motivos personales"

Denunciando que “hay ciertos medios que están difundiendo mentiras e informaciones no contrastadas ” sobre su futuro, la atleta española ha querido subrayar que será “únicamente” ella la que informe a todos “sobre las decisiones” que ha adoptado.

“Mi decisión de dejar a mi entrenador ha sido principalmente por motivos personales que explicaré en su momento si así lo considero. Iván ha sido un entrenador maravilloso y el grupo de entreno ha sido inmejorable. Me llevo grandes amigos para siempre”, ha vuelto a recalcar, dejando claro su agradecimiento y redundando en los elogios hacia Pedroso.

“Estos años han sido de los más increíbles y surrealistas de toda mi vida, pero hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino”, continuaba, antes de hacer mención expresa al que ha sido su entrenador.