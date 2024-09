Ana Peleteiro anuncia que Iván Pedroso deja de ser su entrenador: “Gracias por ser mi cómplice y mi amigo”

Deshaciéndose en palabras de elogio y cariño, la atleta española ha querido, no obstante, homenajear a Pedroso públicamente, agradeciéndole todo este tiempo en que ha permanecido ayudándola y apoyándola.

“Estos años han sido de los más increíbles y surrealistas de toda mi vida, pero hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino”.