Andrés Iniesta rompe a llorar al hablar de su retirada: "Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista"

"Nunca pensé que llegaría este día, que realmente nunca imaginé", ha reconocido el ya exjugador

"Son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza", ha dicho el de Fuentealbilla

Andrés Iniesta se despide del fútbol: "Me da pena, hubiese jugado hasta los 90 años"

Andrés Iniesta ha confirmado oficialmente lo que era un secreto a voces, su retirada del fútbol como jugador profesional. Lo ha hecho en una comparecencia en el America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona donde desde el principio no ha podido evitar las lágrimas. Incluso, uno de sus hijos, al verle, le confesaba al final que también se había emocionando. El jugador de 40 años cuelga las botas y, como ha dicho, "me da mucha pena".

"Me permitiréis que me emocione hoy", ha dicho con lágrimas en los ojos antes de recibir el aplauso de los asistentes al acto, unos 150, a quienes ha agradecido su asistencia. "Nunca pensé que llegaría este día, que realmente nunca imaginé", ha reconocido el ya exjugador ante sus seres queridos, amigos y excompañeros

"Todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, sacrificio, esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de ese camino. Evidentemente, con toda la gente que me ha acompañado. Pero me siento muy feliz", ha dicho el de Fuentealbilla al principio de un discurso en el que ha repasado momentos clave de su carrera, que continuará formándose como entrenador ha confesado.

"Hubiese jugado hasta los 90 años"

El centrocampista español ha reconocido que "hubiese jugado hasta los 90 años", aunque se despide con "el orgullo de haber peleado y trabajado hasta el último día": "Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera es orgullo, no hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota, hasta el último día que fui futbolista y eso es lo más grande para mí".

El de Fuentealbilla ha destacado "el orgullo" y el no rendirse "nunca ante cualquier situación", que es lo que le hace sentirse "feliz" ahora que anuncia su final. "Con pena, evidentemente, porque hubiese jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber cumplido el sueño de ser futbolista", ha celebrado Iniesta.

"Necesito aprender, necesito equivocarme, necesito formarme en el proyecto de los clubes que tenemos, en las academias, que para mí es un legado importantísimo que me encantaría seguir manteniendo. Y, sobre todo, desde ya estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera", ha afirmado.

Como técnico, va a intentar "volver a hacer un gran trabajo", aunque "ya no será corriendo detrás del balón". "Seguiremos viéndonos, seguiréis quizás escuchando algunas cosas de mí, pero con mucha ilusión, muchas ganas".

Palabras a su madre, a su mujer y a todos los que le han mostrado su cariño

Más allá del fútbol, Iniesta no ha querido finalizar sin hacer tres menciones: "Me gustaría hacer llegar a toda la gente que en algún momento me han visto en un campo de fútbol, en la calle, donde sea, me han mostrado su cariño, su respeto, su amor, con aplausos, con palabras, en cualquier campo… Porque realmente eso es lo que me llevo. Es una frase hecha. Los futbolistas pasan, las personas quedan. El cariño de la gente, el respeto y el amor de todos los que estáis aquí, toda la gente que está fuera, que en algún momento lo ha hecho, se lo agradezco de corazón porque es algo que me emociona y me hace sentir muy feliz como persona".

"Seguro que no le gusta que hable de ella. Mi madre. Hoy que acaba o dejo de jugar tanto tiempo… me gustaría agradecerle la madre que ha sido, la madre que es, por todo. Quería hacerlo en este momento. Ya lo sabes de sobra, pero quería compartirlo con este momento tan especial y tan bonito. Todo el sacrificio y esfuerzo que hiciste por mí, por mi hermana también, evidentemente, te lo agradeceré siempre", ha expresado.

Por último, "para Ana, mi mujer, sinceramente no tengo palabras para describir lo que realmente siento por ti. Pero, sobre todo, quiero no darte las gracias, pero sí que decirte que me siento un privilegiado y un afortunado de estar compartiendo esta vida, que ya llevamos unos cuantos años juntos, contigo. Principalmente, sobre todo por la persona que eres. Te respeto, te admiro. Hemos formado esta maravillosa familia con todos y todas estas personillas que tenemos y eres nuestro espejo y nuestro reflejo. Te agradezco que me aguantes, porque no todo es tan bonito, y que soy el hombre más feliz y no encontraría mujer y madre mejor para todos nosotros".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.