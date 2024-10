Andrés Iniesta se despide del fútbol: "Me da pena, hubiese jugado hasta los 90 años"

"Desde ya estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de esta manera", ha dicho Andrés Iniesta

Andrés Iniesta se ha retirado oficialmente del fútbol con 40 años de edad

Andrés Iniesta regresa a Barcelona para anunciar cuál es su futuro: el '8' seguirá ligado al fútbol

El futbolista español Andrés Iniesta ha anunciado su futuro profesional este martes 8 de octubre en Barcelona, en una comparecencia en la que ha comunicado oficialmente que cuelga las botas con 40 años y tras finalizar su último contrato profesional en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, ha dejado claro que su fútbol no se apagará y empezará a formarse como entrenador. Si por él hubiera sido, ha confesado, "hubiese jugado hasta los 90 años". Lo hace una semana después de dejarlo intuir en sus redes sociales y hacerlo oficial con un vídeo el lunes. "Me permitiréis que me emocione hoy", ha dicho con lágrimas en los ojos confesando que "nunca pensé que llegaría este día, que realmente nunca imaginé".

En una emotiva comparecencia en el America's Cup Experience del Port Vell de Barcelona, el futbolista ha repasado momentos clave de su carrera dando paso a vídeos sobre su trayectoria como futbolista como la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica en 2010. “El gol del mundial lo marcamos todos”, ha dicho este 8 de octubre, una fecha elegida en honor a su dorsal.

Andrés Iniesta ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y para todos aquellos que le han acompañado en lo que ha dicho ha sido "como un cuento". "Para mí el viaje de mi vida es este, es Fuentealbilla-Barcelona", ha expresado con lágrimas, que como decía al principio del discurso: "Todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, sacrificio, esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de ese camino. Evidentemente, con toda la gente que me ha acompañado. Pero me siento muy feliz", ha dicho el de Fuentealbilla al principio de su discurso.

Futuro profesional

Tras muchos momentos de emoción y de repaso a su carrera profesional, el ya exfutbolista de 40 años de edad ha desvelado su futuro profesional, una cuestión a resolver más allá de su adiós como futbolista, que ya era un secreto casi a voces desde su enigmático anuncio de esta convocatoria la semana pasada y ya con mensajes de despedida de figuras como Leo Messi o el actual seleccionador nacional Luis de la Fuente, además de un vídeo publicado este lunes por su cuenta oficial.

"Desde ya estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de esta manera. Intentaré volver a hacer un gran trabajo, ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar. Eso será el siguiente paso. Seguiremos viéndonos, seguiréis quizás escuchando algunas cosas de mí. Con mucha ilusión, muchas ganas. Si hay una palabra que puede resumir este momento y mi carrera… es orgullo. No hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota, hasta el último día que fui futbolista, y eso es lo más grande para mí. El resto es historia. El resto son títulos, son derrotas, son momentos malos que todos tenemos que pasar, pero el orgullo y el no rendirme nunca ante cualquier situación ha sido lo que hoy me hace estar muy feliz. Con pena, evidentemente, porque hubiese jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber cumplido el sueño de ser futbolista”, ha dicho antes de acabar la comparecencia del martes 8 de octubre.

Preguntado por la prensa por sus dos momentos más felices, ha respondido que "siempre he dicho que es el día en que debuté en Brujas. Pero también el día que debuté en el Camp Nou contra el Recreativo de Huelva. A partir de ahí vino lo que vino. Afortunadamente ha habido muchos momentos".

Además, sobre la posibilidad de ser entrenador del Barça en el futuro, ha dicho: "Espero que el míster pueda estar muchísimos años aquí, porque sería una gran señal. No tengo ninguna duda que el trabajo que está haciendo será fantástico. Lo único que tenemos que hacer es apoyar. No he ido ni a la primera clase, imagínate hasta que lo tenga. Pero la intención es tenerlo".

Más tarde ha sido más explícito: "Volver al Barça en algún momento de mi vida me gustaría". No obstante, ha dicho que lo hará en el momento que sienta "que puedo hacer lo que hice como jugador en otra función en el club, si se dan las circunstancias y todo estaría encantado".

Una leyenda del FC Barcelona

Andrés Iniesta, nacido en Fuentealbilla (Albacete) el 11 de mayo de 1984, se quedó sin equipo el pasado 1 de julio al finalizar su contrato con el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, una última aventura en la que jugó 23 partidos --20 de ellos en la UAE Pro League-- y anotó 5 goles y repartió 1 asistencia.

Previamente, en el Vissel Kobe japonés en el que estuvo desde 2018 hasta 2023, jugó un total de 134 partidos con 26 goles y 25 asistencias en total para ganar la Liga en 2023, la Copa en 2019 y la Supercopa en 2020. Sin duda, un gran legado el que dejó Iniesta en Kobe, tanto en el club como en la ciudad y, seguramente, también en la J1 League y el país nipón.

Pero fue en el FC Barcelona donde más triunfó y donde, sin duda, será recordado como una leyenda. Formado en La Masia, a la que llegó desde Fuentealbilla y siendo parte del fútbol base del Albacete, fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo en la Liga en la temporada 2002/03. Y de ahí a firmar 674 partidos oficiales con el Barça, con 57 goles y 135 asistencias, además de la friolera de 32 títulos oficiales, solo superado por los 35 que ganó su compañero de aventuras Leo Messi.

El héroe de Sudáfrica en 2010

Iniesta, el héroe de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica en 2010 con el tanto del histórico triunfo, y miembro destacado en las victorias en las Eurocopas de 2008 y 2012, será recordado también por el gol en Stamford Bridge que dio el pase al conjunto catalán a la final de la 'Champions' en Roma en 2009, en la que el Barça de Pep Guardiola empezaría a confirmarse como uno de los mejores equipos de la historia. Un gran legado futbolístico, dentro del verde, que seguirá vivo en lo que Andrés Iniesta Luján decida ser a partir de ahora.

