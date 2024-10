Rafa Nadal se retira entre una marea de elogios y cariño: “Gracias por dejarnos soñar”

"Nos has enseñado que la grandeza no solo está en los triunfos, sino en el coraje , la humildad y el corazón que pones en cada batalla, Rafa Nadal. España y el mundo te agradecen por cada momento, por cada lección de vida, por dejarnos soñar y creer que todo es posible ", ha escrito el mandatario a través de las redes sociales.

Coincidiendo muchos en catalogarle como un " ejemplo de superación ", un "referente" y uno de los mayores deportistas de la historia, la lista de reacciones alabándole es interminable y va desde el homenaje de Roland Garros , Wimbledon o el Mutua Madrid Open , a instituciones como el Real Club Deportivo Mallorca, el Real Madrid, el Valencia y otros tantos equipos y entidades, como la FIFA o la mismísima NBA , que no ha dudado en encumbrar su "legado".

Desde otros grandes conocidos en el mundo del deporte como Cristiano Ronaldo , que ha contestado a su anuncio afirmando que su "dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones de personas a todo el mundo", pasando por Thibaut Courtois , Alberto Contador , Miguel Induráin , entre muchos otros, también han sido múltiples las reacciones entre sus compañeros y rivales a lo largo de su carrera, con alguno de ellos como Nicholas Kyrgios pidiéndole no retirarse para jugar contra él "una última vez".

Por supuesto, entre ellos y entre los primeros, ahí está también Roger Federer , siempre elegante en sus manifestaciones y con quien más allá del eterno duelo que han mantenido por el número 1 del ATP, lo que les ha caracterizado siempre ha sido no la rivalidad, sino la amistad que han demostrado durante todos estos años. No en vano, el término 'Fedal' surgió para juntar lo mejor de dos tenistas tan extraordinarios como históricos ya en el mundo del tenis. Ahora, ese 'Fedal' resuena de nuevo con fuerza tras el anuncio de la retirada del balear.

"Vaya carrera Rafa. Siempre esperé que este día no llegaría nunca. Gracias por los recuerdos inolvidables y por todos tus increíbles logros en el juego que amamos. Ha sido un absoluto honor ", expresó Federer en sus redes sociales.

"Se retira un símbolo del deporte isleño y mundial. Gracias a ti, Rafa Nadal, por emocionarnos éxito tras éxito, por ser un ejemplo constante de superación y de lucha infatigable. Has llegado allí donde no sabíamos que se podía ir y, al llegar, has continuado abriendo camino. Mito", ha dicho la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol.