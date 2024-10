La Audiencia de Sevilla reabre la causa por insultos racistas a Vinicius Junior en el Benito Villamarín

Por un auto del día 7 de septiembre de 2023, se tuvo por presentada querella contra el investigado por un presunto delito de odio y se le tomó declaración judicial tanto a él como a otros testigos que le incriminan, mientras que también se citó al futbolista, tras lo que la jueza instructora, "en una resolución con muy escueta motivación", acordó el sobreseimiento provisional de la causa porque, a su juicio, "no se permite conocer quien o quienes hayan podido ser autor o los autores" del delito y hechos investigados.

En este sentido, la Audiencia de Sevilla explica que, en este caso, ha de determinarse "si es correcto o no el pronunciamiento judicial que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con archivo de la causa, o si, por el contrario, se ha procedido a la clausura prematura de las diligencias previas por inferirse indicios de criminalidad suficientes como para extrapolar que los hechos punibles y la conducta denunciada que la acusación imputa al investigado son suficientes para seguir la acusación , y ordenar, llegado el caso, juicio oral".

Los magistrados argumentan que los artículos 311, 776.3 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan que el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, "si no las considera que son inútiles o perjudiciales", de lo que resulta que el derecho a la prueba "no es absoluto ni incondicionado, ni desapodera a los jueces de sus facultades para enjuiciar la pertinencia de las pruebas que le sean interesadas, de modo que no existe obligación de admitirlas todas".