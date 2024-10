El canario Armide Soliveres, primer español campeón del mundo de bodyboard a sus 22 años

Soliveres, que es estudiante de enfermería, ha confesado que ha logrado este premio incluso antes de lo imaginado : "Un poco antes de lo esperado, era mi objetivo para dentro de un par de años, porque este curso he tenido que dedicar mucho esfuerzo a los estudios y robarle algo del tiempo al entrenamiento”, pero ha dejado claro que era su sueño "de toda una vida”.

En la categoría junior, el grancanario Alexander Montes logró hacerse con el título mundial, completando así un doblete histórico para la isla: “La verdad es que es algo que he soñado muchas veces, pero no quería terminar de creérmelo, he estado muy concentrado porque tenía que ganar aquí, así que todavía lo estoy asimilando, pero lograr algo así en el deporte de tu vida, es increíble”, compartía el junior.