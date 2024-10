El exciclista británico Chris Hoy desvela que padece un cáncer terminal: "Me quedan entre dos y cuatro años de vida"

El exciclista británico Chris Hoy , seis veces campeón olímpico y once veces campeón mundial, ha anunciado que el cáncer que le diagnosticaron el año pasado es terminal y que le quedan "entre dos y cuatro años de vida".

"Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y morimos , y esto es sólo parte del proceso. Te recuerdas a ti mismo, '¿no tengo suerte de que haya medicinas que pueda tomar para evitar esto el mayor tiempo posible?'", señaló en este domingo en una entrevista al periódico británico The Sunday Times.

A pesar de tener un umbral del dolor muy alto, ha tenido una violenta reacción alérgica a la quimioterapia. Unas semanas antes de que le diagnosticaran el cáncer, su mujer, se sometió a pruebas en las que notaba una sensación de hormigueo en la cara y la lengua. Después, justo antes de Navidad, le confirmaron que padecía esclerosis múltiple (EM) "muy activa y agresiva" y que necesitaba tratamiento urgente. La pareja no ha comunicado a sus hijos el diagnóstico de Sarra.

"Puede que veáis en las noticias de este fin de semana algunos artículos sobre mi salud , así que sólo quería aseguraros a todos que me siento en forma, fuerte y positivo, y abrumado por todo el amor y el apoyo mostrado a mi familia y a mí. Adelante", señaló en Instagram.

En febrero, Hoy anunció en Instagram que su diagnóstico supuso un "gran shock". "Tengo una noticia. El año pasado me diagnosticaron cáncer, lo que supuso un gran shock, ya que hasta entonces no había tenido ningún síntoma. Aunque agradezco cualquier apoyo, me gustaría tratar este asunto en privado. Mi corazón está con muchas otras personas que también están pasando por dificultades similares en estos momentos", indicó.