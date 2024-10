Pol Makuri, el exesquiador paralímpico y corredor con parálisis cerebral que inspira a presos en Cataluña: "Cada uno tiene su mochila detrás"

"Para mí es una suerte tener esta discapacidad. Tengo que ser consciente de que habrá cosas que me costarán más, pero llegar a copas del mundo, juegos paralímpicos en esquí de fondo e incluso competir en carreras de montaña internacionales junto a Kilian Jornet te da a entender que gracias a ello he vivido estas oportunidades ", explica Pol, quien desde los 19 años tuvo que luchar con sus propios medios para intentar hacerse un hueco en el mundo del esquí de fondo.

"Era un terreno que no conocía para nada. Puse el cuerpo en unos extremos que nunca me habría imaginado, pensaba que sería muy duro, pero sufrí mucho más de lo que esperaba. Estábamos las 24 horas en un terreno de dunas, no había ningún momento para estar en un terreno compacto. Esto me mató a nivel físico. Puse el tobillo al límite", destaca Pol, quien tuvo dos meses y medio de resaca física.