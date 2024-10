Cambio de hora en el combate IliaTorpuria - Max Holloway: todo lo que tienes que saber del duelo por el peso pluma

Los aficionados del deporte, y en particular de la UFC , cuentan las horas para poder ver el combate entre Ilia Topuria y Max Holloway , un duelo de altísimo nivel y de gran alcance en el que lo que está en juego es el cinturón del peso pluma . El hispanogeorgiano, con la misma confianza y seguridad de siempre, asegura que defenderá su título de campeón y volverá a proclamarse vencedor.

Si la primera vez que tocó la cima situando a España y Georgia en lo más alto del panorama de las MMA fue en el Honda Center de Anaheim (EEUU) ante Alexander Volkanovski, –al que dejó ‘ko’ en el segundo asalto–, ahora está decidido a hacer lo propio en el Etihad Arena . Esta vez, está llamado a hacer la gesta en Abu Dabi , donde el duelo llega además con un aliciente añadido para todos sus seguidores: no tener que pasar la madrugada en vela y disfrutar en un horario más ‘amable’ del esperadísimo combate.

Frente a frente tendrá al hawaiano Max Holloway , actual campeón de BMF de la UFC y quien ostentó el título de Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC de 2017 a 2019. Ahora, el de 32 años, –que atesora un registro de 26 victorias y 7 derrotas –, busca recuperar el trono y alzarse con el cinturón, algo que ‘El Matador’ subraya que no le va a consentir.

Ilia Topuria , que continúa imbatido con 15 victorias, –5 por nocaut, 8 por decisión y 2 por decisión–, busca seguir haciendo historia: “Estoy listo no para 5 rounds, para 10 para siempre. Lo finalizaré antes”, aseveraba en el llamado ‘media day’, ante los medios de comunicación congregados para dar difusión al evento.

La situación ha sido tal que el propio Ilia Topuria se pronunció sobre ella con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y que no tardaron en viralizarse cuando se dirigió directamente al presidente de laLiga: “A ver si en lugar de noquear a Holloway tengo que noquear al responsable que puso el horario del clásico el mismo día, a la misma hora que mi combate. ¿Javier Tebas? Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo. A los amantes del deporte que no les han dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. Que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo”, manifestaba ‘El Matador’, poniendo humor a la cuestión.