Jenni Hermoso recibe el Trofeo Sócrates: "Voy a seguir siendo valiente por todas las mujeres"

La madrileño recalcó que hablaba "en plural" porque consideraba el premio no sólo suyo sino de "todas" sus compañeras con las que comparte "un terreno donde la igualdad no siempre es un hecho". "Por eso todas trabajamos día a día con la ilusión y el deseo de dejar el fútbol femenino en un lugar donde lo encontramos para las nuevas generaciones", subrayó.

"Hoy me he despertado recordando las palabras que me dijo hace unos días una niña y que soñaba con ser una futbolista como yo. Y en un momento tan importante como este, el recuerdo de su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de perjuicios, libre de violencia de género", añadió la delantera.