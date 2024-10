Rodri, muy cerca de ganar el Balón de Oro: Vinicius y el Real Madrid no viajan a París

Rodri ya está en París para asistir a la gala que se celebrará este lunes. Sin embargo, el Real Madrid ha decidido no viajar hasta la capital francesa, nadie del club estará allí, ni Vinicius, ni Florentino Pérez ni Carlo Ancelotti. Así lo han comunicado desde 'El Desmarque', quienes han podido hablar directamente con el Real Madrid. El club explica el motivo por el que no viajan a Francia: "No vamos donde no se nos respeta".