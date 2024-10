Jenni Hermoso denuncia acoso y amenazas en redes: "¿Esta es la generación que cuidará el futuro?"

El individuo también cuestiona la capacidad futbolística de la deportista. "Encima falláis todo. Sois malísimas. No sabéis jugar ni a fútbol, que es lo más fácil que hay. Mover el pie. No sé ni quién os paga ni quién os publicita. No valéis para nada. iros a la cocina como Dios manda Y hacer otro deporte de mariquitas, que es lo que sois. Feminazis. Que no eres ni mujer ni hombre. Eres una perra. No sirves para nada. No eres ni mujer ni nada".

"A mí esto no me afecta. He pasado tantas cosas que esto sólo me hace aprender. ¿Pero quiénes son las personas que nos pueden proteger de este tipo de actos? Sólo me hace entender que eso no es 'no hagas caso de estos comentarios'. ¿Cuántas personas se sienten intimidadas cada día? ¿Cuántas personas están expuestas a este tipo de personas caminando libre en la calle? ¿Esta es la generación que cuidará el futuro?", reflexiona.