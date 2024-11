De limpiar la línea de fondo a tocarse la nariz: los tics de Rafa Nadal que no volveremos a ver sobre la pista

Esto en cuanto al tiempo de juego se refiere. Porque en los descansos, esos tics o tocs, que él asegura no tener en su día a día, no desaparecen. Al salir de la pista, es habitual ver a Nadal caminando sin tocar las líneas blancas de la misma, al más puro estilo As Good As It Gets (Mejor imposible) o colocando las botellas de agua con las que se refresca de forma estrictamente simétrica. Un gesto que siempre llama la atención de las cámaras y que demuestra el nivel de concentración y autoexigencia con el que juega.