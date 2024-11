La carta abierta de Roger Federer a Rafa Nadal por su retirada: "Tú has hecho que disfrute aún más del tenis"

“¡Vamos, Rafa!”, inicia la misiva, con un grito mítico y cargado de simbolismo, con el que anima al tenista español en su último torneo profesional

"Estábamos juntos al inicio de nuestro viaje y lo terminaremos juntos. 20 años después, Rafa", escribe Roger Federer deshaciéndose en elogios

Rafa Nadal: “No hay despedida ideal, hace tiempo que me di cuenta de que mi final no iba a ser de película”

Roger Federer, leyenda del tenis y referente para muchos dentro y fuera de la pista, ha querido compartir a través de las redes sociales una carta pública dirigida directamente hacia Rafa Nadal, que se retira oficialmente del deporte que ambos aman en la Copa Davis que se celebra en Málaga.

Deshaciéndose en elogios una vez más hacia el de Manacor, Roger Federer, que le ha tenido de rival durante todos estos años dorados en el circuito ATP, ha vuelto a mostrar que, por encima de todo, les une una gran amistad.

“¡Vamos, Rafa!”, inicia la misiva, con un grito mítico y cargado de simbolismo, con el que anima al tenista español en su último torneo profesional.

“Como estás preparado para retirarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de que quizás me ponga emocional. Empecemos con lo obvio: me ganaste mucho. Más de lo que yo pude ganarte a ti. Me desafiaste de una forma que nadie más podría. En tierra batida sentía que entraba en el patio de tu casa y me has hecho trabajar más duro de lo que jamás habría pensado para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego hasta el punto de obligarme a cambiar el tamaño del cuadro de mi raqueta, esperando lograr alguna ventaja”, subraya Federer en su carta, en la que da cuenta de lo difícil que era medirse en la pista contra Rafa, pese a ser también él otro de los números 1 del tenis.

“No soy una persona supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo el proceso, todos esos rituales. Colocar las botellas como soldados en formación, colocarte el pelo, ajustarte tus calzoncillos... Todo ello con la máxima intensidad. En secreto, he de decir que amaba todo eso porque era único, como tú”, expresa.

“Y ¿sabes Rafa? Tú has hecho que disfrute aún más del tenis”, declara, antes de continuar sincerándose y dedicándole elogios al mallorquín.

“Vale, no al principio. Después del Open de Australia 2004, conseguí subir al número uno por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y fue como dos meses después cuando tú saltaste a la pista en Miami con tu camiseta sin mangas, mostrando esos bíceps, y me ganaste de forma rotunda. Todos esos rumores que había oído sobre ti (sobre ese increíble joven tenista de Mallorca, un talento generacional, y que posiblemente ganaría un Grand Slam algún día) no era solo publicidad”.

Nadal y Federer, Federer y Nadal, historia de una de las mejores épocas del tenis

Repasando todo el tiempo que compartieron pista en una de las épocas más brillantes del tenis, el suizo continúa repasando la trayectoria del de Manacor, ensalzándole por todo lo conseguido y la forma en que lo ha hecho.

“Estábamos juntos al inicio de nuestro viaje y lo terminaremos juntos. 20 años después, Rafa, tengo que decir: ¡Qué carrera tan increíble has tenido! Incluyendo 14 Roland Garros. ¡Eso es histórico! Has hecho que España y el tenis se sientan orgullosos”, asevera, profesándole su admiración.

“Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido, promocionando el deporte juntos. Jugando ese partido en una pista mitad hierba, mitad arcilla; rompiendo el mayor récord de asistencia a un partido de tenis jugando delate de 50.000 aficionados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica... Siempre riéndonos a carcajadas, agotándonos mutuamente en la pista y, a veces, casi tener que sostenernos el uno al otro durante la entrega de trofeos”, recuerda, antes de expresar también agradecimiento por todo ello.

“Aún estoy muy agradecido de que me invitases a Mallorca para lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016. En realidad, me invité yo mismo, porque sabía que eras demasiado correcto para insistirme en que fuera allí, pero no me lo quería perder. Siempre has sido un modelo para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos orgullosos de que nuestros hijos hayan entrenado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho, al igual que otros jóvenes tenistas. Y siempre me preocupa que mis hijos vuelvan a casa jugando al tenis como si fueran zurdos”, escribe, bromeando también antes de recordar cuál fue, en su caso, su último partido.

“Y llegamos a Londres, la Laver Cup de 2022. Mi último partido. Significaba todo para mí que estuvieras a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles. Compartir pista contigo esa noche y compartir esas lágrimas será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera”, escribe, antes de cerrar la misiva.

“Rafa, sé que estás centrado en la última parte de tu épica carrera. Hablaremos cuando termines. Por ahora, quiero felicitar a tu familia y tu equipo, que han jugado un papel importante en tus éxitos. Y quiero que sepas que, como un viejo amigo, siempre te apoyaré y te animaré con la misma fuerza en lo próximo que hagas”, subraya, finalizando con un “lo mejor siempre; tu fan, Federer”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.