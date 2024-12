“Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimient o. Y, aun así, me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé", afirma.

"Cuando llegó la pandemia me dejó sola durante cuatro meses, teniendo la oportunidad de pasarla juntos. Y aun así me quedé. Descubrí que tenía una doble vida. Otra relación a escondidas. Y aun así me quedé y le perdoné. Cuando fuimos a vivir juntos me dijo que la cocina era solo mía. Que él no se iba a ocupar absolutamente de nada que tuviese que ver con la cocina y los quehaceres de casa. Y aun así me quedé", cuenta la atleta.