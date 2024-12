Pablo cuenta cómo desde pequeño ha estado vinculado al mundo del deporte y la naturaleza, pero fue un accidente con la bici lo que hizo que terminase aficionándose al triatlón. “Me clavé un manillar de una bici de montaña en la ingle y mi hermano me salvó la vida, me tapó la cornada que tuve en la ingle y que por suerte se quedó a un centímetro de la femoral. Esto me hizo cambiar un poco el chip, no andar tanto tiempo en la montaña en un terreno tan hostil, así que decidí probar con el triatlón animado por mi hermano. Comencé en mi club ‘On Moralzarzal’ de una manera lúdica en estas tres disciplinas, nadar, bici y correr”.

Pablo destaca la visualización como una de las claves para esa superación: “Yo cuando he hecho triatlones siempre he pensado no en decir voy a quedar en este puesto, no. Yo pienso en tengo que hacer esto, tengo que comer aquí, tengo que apretar más en este momento, sé que si aprieto aquí va a ir mejor, aquí regúlate, sé consciente, bajo un poco el ritmo, me veo entrando en la meta. Si tú lo piensas así es que va a suceder”.