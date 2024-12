"Dicen que nunca nos rendimos, por eso mi mayor deseo es que el equipo mantenga el legado que he intentado dar cada día, que no es otro que darlo todo en el campo hasta el último suspiro, que estos jugadores y los que vengan hagan lo mismo para que vosotros los llevéis en volandas", se despidió Navas.

"Compañeros, esforzaros y no rendiros, dignificar esta camiseta y este escudo. Afición, estaréis siempre en mi corazón porque nunca lo olvidéis, 'sevillista seré hasta la muerte '. Os echaré mucho de menos. ¡Vamos mi Sevilla! ¡Viva Sevilla!", cerró su discurso un Navas que se emocionó varias veces durante las más de dos horas de sentida despedida, con cinco escenarios distintos en el Sánchez Pizjuán.

Jesús Navas se va en diciembre porque su cadera no da para más bailes en el césped, el mismo en el que recibió a excompañeros, compañeros, familia, amigos y hasta a los hijos de sus fallecidos excompañeros José Antonio Reyes y Antonio Puerta, que le entregaron dos fotografías con sus padres, siendo sin duda uno de los momentos que más aplausos arrancaron en la grada del feudo sevillista.

"Para mí jugar al fútbol es lo máximo. Disfruto con ello. Y por eso he llegado hasta los 39. Vivo para dar alegrías a mi Sevilla y a los seguidores españoles. Y si no hubiera sido por la cadera, habría continuado. Darlo por seguro. Por eso me resultaba muy difícil decir, esto se acaba aquí", reconoció el jugador. En el homenaje hubo música, con una letra especial del Arrebato dedicada al '16' y la actuación de la Comparsa del Capitán Veneno, de la que Navas es un "enamorado".