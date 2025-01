Desde que lo hiciese público, –destacando que con la prótesis podría controlar la duración de sus relaciones sexuales , explicando que no estaba “impotente”, pero que éstas no eran tal como quería–, Bernabé no ha dejado de estar en el tema de conversación alrededor del club.

“La vida es pureza, transparencia. El sexo es algo hermoso y no tengo nada que ocultar. Me he expuesto para dar valor a los muchos hombres que tienen problemas con la erección y sufren en secreto en silencio. Los fans de la Lazio me dieron fuerza y me pidieron consejo”, ha dicho, en palabras al medio italiano ‘la Repubblica’.