Daniel Muñoz 29 AGO 2026 - 17:24h.

El esloveno ha tenido que decir adiós a La Vuelta tras una dura caída en mitad del pelotón

El español Enric Mas es el segundo clasificado en la ronda española

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Tadej Pogacar ha sufrido una dura caída en la octava etapa de La Vuelta a España que le ha obligado a ser evacuado en ambulancia y abandonar la ronda española. El español Enric Mas es el segundo en la clasificación general a tres minutos y 50 segundos, y Primoz Roglic, tercero a cuatro minutos y 50 segundos. El esloveno estaba siendo el mejor sin discusión, con tres victorias de etapa de siete, y con ataques que hacían que sus rivales ya pensasen en el segundo puesto, pero una cáida en la octava etapa ha dejado a Pogacar sin el triunfo en La Vuelta, la única grande que aún se le resiste.

El cinco veces ganador del Tour de Francia marchaba tranquilo en mitad del pelotón, en la parte izquierda, y sin aparente complicación, pero de repente se levantó de la bici y se fue de bruces contra el suelo. El esloveno no pudo hacer nada para evitar la caída y tras unos minutos de incertidumbre y de dolor, y decir a sus más cercanos "no puedo", Pogacar se tuvo que subir a la ambulancia con el brazo en cabestrillo. El pelotón se quedó en estado de 'shock' por momentos al quedarse sin su líder, y con un nuevo horizonte hasta la etapa final en Granada.

El líder del UAE comprobó durante unos instantes cómo se encontraba tras la caída, pero rápidamente se dio cuenta de que la etapa 8, entre Puçol y Xeraco, era su final en esta edición. Pogacar, con sensibles gestos de dolor, se subió a la ambulancia para ser trasladado al hospital y comprobar el alcance exacto de las lesiones. El brazo en cabestrillo deja ver una posible lesión que le mantendrá alejado un tiempo de la carretera , con la fecha del domingo 27 de septiembre y el Mundial de Montreal a menos de un mes. Toca esperar y ver si podrá llegar.

Enric Mas, maillot rojo tras la octava etapa

Nunca nadie quiere llegar así a lo más alto de la clasificación, pero las circunstancias así lo han querido. Enric Mas es el nuevo líder de La Vuelta a España tras el abandono de Tadej Pogacar. El balear, que había sido el único que había intentado estar cerca del esloveno durante los primeros siete días de competición, está ahora ante una oportunidad única para coronarse en una grande. Más es líder de La Vuelta con un minuto de ventaja sobre Primoz Roglic, que ya sabe lo que es ganarla en cuatro ocasiones (2019, 2020, 2021 y 2024).

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Los ánimos no estaban para mucho en el pelotón y la etapa se decidió al sprint con la victoria de Bryan Coquard, por delante de Pedersen y Meeus. La general pega un cambio drástico por el abandono de Pogacar, y a partir de ahora, La Vuelta tiene un escenario completamente nuevo por delante. Tadej Pogacar tendrá que esperar un año más, al menos, para poner la ronda española en su palmarés, única grande que le falta tras los cinco Tour de Francia y el Giro de Italia.