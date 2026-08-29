Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 09:28h.

Los resultados de la autopsia han confirmado que podría tratarse de una electrocución provocado por un fallo en el sistema del jacuzzi

Las autopsias acotan el misterio tras el matrimonio irlandés muerto en Cullera junto a un jacuzzi: de una posible concatenación de accidentes a la intoxicación

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La muerte del matrimonio irlandés dentro de un jacuzzi en una vivienda de Cullera ha generado muchas incógnitas sobre cómo pudo producirse el fallecimiento de ambas personas en un lugar aparentemente seguro. Sin embargo, el resultado de las autopsias ha servido para desvelar lo que podría ser el motivo exacto de esa extraña muerte.

Patrick Joseph Tobin y Thomasina Tobin, de 48 y 51 años respectivamente, fueron encontrados sin vida por sus dos hijos menores. Cuando las autoridades acudieron al chalé de lujo en el que fallecieron se encontraron la terrible escena: dos personas muertas dentro de un jacuzzi, el agua tenía mal olor y estaba turbia.

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Y aquí empezaron a abrirse varias ramas de hipótesis, como la desafortunada caída de ambos o la posibilidad de que hubiese una mala mezcla de sustancias en el agua que, al entrar en contacto con el organismo, hubiesen provocado una intoxicación.

Uno de los accidentes más comunes y letales

Sin embargo, todo resultó ser uno de los accidentes más comunes, pero también más letales en estos spas domésticos. Lo que les ocurrió fue lo que se conoce como atrapamiento por succión, un accidente que se produce cuando se obstruye el sistema de absorción del agua que vuelve a la bañera por los orificios de los impulsores una vez pasa por el filtro y la bomba los inyecta de nuevo en el vaso de baño a través de los múltiples chorros, según explica el medio ‘El Levante’.

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Al comienzo de la investigación, los agentes no tardaron en descartar que se tratase de un crimen debido a la falta de pruebas de que una tercera persona pudiese haber entrado en la vivienda, ya que no se registraron movimientos en las cámaras de seguridad y las puertas o ventanas tampoco habían sido forzadas.

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El mismo medio ha podido confirmar que los cuerpos de los fallecidos presentaban marcas hechas por los sistemas de succión de la bañera, sobre todo el hombre. Incluso, esas marcas son tan profundas que incluso le produjeron heridas que prueban que se sentó sobre los sistemas de absorción.

Aunque por el momento no se sabe con certeza quién de los dos quedó atrapado e intentó ayudar al otro, provocando también su propia muerte, sí que han confirmado que la muerte se produjo mucho antes de que fuesen encontrados por sus hijos.

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Los menores estuvieron conviviendo durante horas con los cadáveres

Por tanto, la investigación apunta de momento a que la pareja sufrió una electrocución provocada por ese fallo en el sistema de absorción, algo que no deja marcas en el cuerpo, más que las que presentaba el hombre por la succión en su piel.

Aún así, el Instituto de Medicina Legal de Valencia, según confirma ‘Las Provincias’, ha enviado muestras de sangre, orina y otros restos biológicos de los cuerpos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona para que puedan confirmar con la mayor certeza posible que no existen otros factores que hagan abrir otra línea de hipótesis sobre la muerte de este matrimonio.

En cuanto a los hijos del matrimonio, dos menores de 14 y 16 años, poco después de que las autoridades y los equipos de emergencia llegasen al domicilio, recibieron asistencia psicológica para tratar el shock que habían sufrido al descubrir tal terrible escena y de las más de 10 horas que pasaron con sus padres fallecidos en la vivienda sin aún saberlo.