Claudia Barraso 19 OCT 2026 - 19:53h.

El equipo ha trasladado el pésame a todos sus compañeros a través de un comunicado en redes sociales

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El fútbol catalán ha lamentado la muerte de Mireia Fernández, portera de 22 años del FC Sant Quirze del Vallès, que competió en la Primera División Femenina. La noticia se hizo pública el pasado domingo por la noche y ha provocado muestras de condolencias en el ámbito del fútbol catalan.

La Federación Catalana de Fútbol ha hecho pública la noticia a través del perfil de diferentes redes sociales y ha trasladado su apoyo al séquito de los jugadores. “La Federación Catalana de Fútbol se une al duelo del club y de todo el fútbol en todo el territorio y expresa su más sincero afecto a la familia y amigos de la joven jugadora, así como se todos los miembros del club”, dijo la federación.

Mireia Fernández formaba parte del FC Sant Quirze del Vallès, una entidad que ahora enfrenta la pérdida de su portero. La Federación quería enviar sus condolencias a todas las personas que compartía el día a día con la futbolista, tanto dentro como fuera del campo. EL comunicado de la FCF termina con un mensaje de despedida: “Descansa en paz, Mireia”.

El comunicado del FC

"Tragedia en el fútbol catalán. La noche del domingo 18 de octubre se anunció el fallecimiento de Mireia Fernández, portera de la Primera División Femenina del FC Sant Quirze del Vallès. La Federación Catalana de Fútbol se une al duelo del club y de todo el fútbol en todo el territorio, y expresa su más sincero afecto a la familia y amigos del joven jugador, así como a todos los miembros del club. Descansa en paz, Mireia."