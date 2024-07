Los trucos de la DGT para ahorrar en combustible este verano

Se acerca el verano y con ello la mayoría de los grandes desplazamientos por carretera hacia los destinos vacacionales. Durante décadas ha sido el modo de viajar más utilizado y, en muchas ocasiones, el más económico si se tienen en cuenta las prestaciones y el precio. Sin embargo, con el elevado precio del combustible , muchos se lo piensan dos veces antes de lanzarse al asfalto para llegar a donde pasarán sus días de descanso. Por ello, es recomendable conocer cualquier método que permita un menor gasto. Tanto es así que la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha dudado en proponer unos trucos para ahorrar combustible este verano .

Antes de entrar de lleno con estos consejos de la DGT , cabe señalar que todos ellos no solo sirven para evitar un excesivo gasto de gasolina o gasóleo, sino que abogan por una conducción más segura que evite accidentes.

Dicho esto, el primero de los trucos de la DGT para ahorrar combustible este verano es tener el coche en perfectas condiciones - Y eso implica llevarlo al taller para que lo revisen y lo pongan a punto. El organismo que se encarga del tráfico en nuestro país recomienda no saltarse las revisiones anuales con el objetivo de que los niveles de líquidos sean óptimos, de que el motor se encuentre perfectamente ajustado y ofreciendo el mejor rendimiento y de detectar con antelación cualquier avería que sea la causante de un mayor consumo.

El segundo truco que propone la Dirección General de Tráfico es optar por un modo de conducción eficiente , estable y prudente. Es decir, hay que evitar en todo momento los acelerones y frenazos constantes porque eso hará que el consumo de combustible se dispare. Es cierto que hay ocasiones en las que puede resultar algo más complicado y que hay automóviles que invitan a revolucionar el motor, pero en ambos casos el gasto en combustible será mayor. Es más, lo mejor es aprovechar la inercia del propio coche , evitando acelerar en bajadas, atendiendo a próximas paradas como un semáforo en rojo, aumentar la velocidad paulatinamente, etc. Estos son solo algunos ejemplos, pero cualquier conductor cuyo automóvil refleje el consumo de carburante en cada momento de la marcha, sabrá perfectamente cuándo se dispara y cuándo se reduce.

Conducir con marchas largas ayuda a la inercia del vehículo y a que su funcionamiento sea más eficiente. Eso sí, para ello también hay que abogar por un estilo de conducción prudente, tal y como hemos apuntado anteriormente, pues de lo contrario no obtendremos la potencia y el control deseado del vehículo. Hay que tener presente que cuando conducimos con marchas cortas y llevamos el coche revolucionado, tiene un mayor empuje –más “nervio”– y facilita algunas maniobras que requieren de mayor potencia. Del mismo modo, optar por conducir con marchas largas no implica que no debamos revolucionar el motor cuando sea necesario, pues de lo contrario podemos “ahogar” al automóvil.