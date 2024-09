El Sindicato de Inquilinas se planta: habrá huelga de alquileres si no se regula el arriendo de temporada y habitacional

El Sindicato de Inquilinas ha dicho basta. Tras el rechazo el martes por parte del Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts, de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, propuesta por este colectivo, aseguran que irán a una huelga de alquileres si no se regula el arriendo de temporada y habitacional. Un alquiler opaco, no hay datos oficiales sobre el número de inmuebles, aunque crece sin parar, que está desbaratando el mercado y echando a los inquilinos. Un alquiler que no está sujeto a la Ley de Vivienda estatal, que prohíbe subir el precio por encima del 3% y pone otros límites, y que, aseguran desde el Sindicato, los propietarios (grandes y pequeños) están usando para lucrarse.