Santiago de Compostela precinta las primeras viviendas de uso turístico sin licencia: “Había quejas de los vecinos y denuncias”

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha precintado este martes, por primera vez, tres viviendas de uso turístico (VUT) que no disponían de licencia municipal. Se trata de un edificio situado en la rúa do Espírito Santo, que está incluida en el ámbito del Plan Especial da Cidade Histórica, donde no están permitidos este tipo de alojamientos.