Ser víctima del robo de una tarjeta de crédito es una situación a todas luces indeseada, además de estresante, especialmente cuando los delincuentes realizan transacciones no autorizadas con tu dinero. Afortunadamente, existen una serie de mecanismos legales y protocolos bancarios que pueden ayudarte a recuperar el dinero robado siempre y cuando se actúe de manera rápida y eficaz. Te explicamos qué pasos hay que seguir en caso de que esto ocurra, así como las normativas que protegen al consumidor y qué podemos esperar del proceso.

Una vez que hayas reportado el robo al banco, este probablemente te pedirá que completes un formulario de cargos no reconocidos . Este documento es esencial para iniciar el proceso de reclamación y que la entidad bancaria investigue el caso. Algunas entidades permiten completar este trámite de forma digital, facilitando y acelerando el proceso con ello.

En algunos casos, también se recomienda presentar una denuncia ante las autoridades. Aunque no siempre es obligatorio, en situaciones de robo con violencia o fraudes más complejos, la denuncia puede servir como respaldo ante posibles reclamaciones o como prueba adicional en el proceso de devolución.

Tras presentar la reclamación, el banco procederá a investigar las transacciones fraudulentas. La mayoría de los bancos comienzan la investigación en un plazo de 24 horas, aunque puede tardar algunos días o incluso semanas hasta que se complete la devolución. Durante este periodo, se revisan los detalles de las transacciones para confirmar que no haya habido negligencia por parte del usuario, como compartir los datos de la tarjeta con terceros o haber dejado el PIN a la vista.

Si se demuestra que el usuario no fue responsable del fraude, el banco tiene la obligación de devolver el importe robado, excepto los primeros 50 euros si los cargos se hicieron antes de la notificación. En caso de duplicación de la tarjeta, donde no hay pérdida física de la misma, la entidad devolverá la totalidad del dinero, ya que se considera que el usuario no pudo prevenir esta situación.