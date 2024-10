La AECC apoya las bajas "flexibles" para las personas con cáncer, pero "habría que estudiar cada caso"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha mostrado a favor de la propuesta de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, realizada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz , este jueves, con el fin de " mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer ", aunque han asegurado que "habría que valorar cada caso " ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos.

En este aspecto, la Asociación ha asegurado que "llevan trabajando seis meses" con todos los agentes implicados porque "es un proceso de trabajo colaborativo", y que ya se debatió el pasado 4 de febrero en un acto organizado por la AECC por el Día Mundial del Cáncer presidido por la reina Letizia, quien destacó la importancia de la inserción laboral de los pacientes con cáncer, llamando a la necesidad de "no perder de vista" que son "personas vulnerables", por lo que es "importante" que cuenten con un "entorno que les apoye".

En este contexto, la AECC ha declarado que ya están trabajando para "mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, pero también de todas las personas" ya que las bajas 'flexibles' no solo podrían aplicarse en estos pacientes. No obstante, ha incidido en que hay que "buscar la mejor manera de hacerlo" ya que "no a todos los pacientes les sientan igual los tratamientos" ni están preparados para seguir con su vida laboral.