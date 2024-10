Aena cierra una pista del aeropuerto de Barajas por reformas: ¿qué vuelos se verán afectados?

Esta obra ya comenzó el pasado mes de abril, pero hasta ahora no ha necesitado el cese de las operaciones. Según informa el gestor aeroportuario Aena ha planificado y programado la actuación con Enaire, compañías aéreas y otros organismos para reducir el impacto de la medida. Así, las operaciones programadas se han ajustado a la capacidad tras el cierre.

Aena ha indicado que aprovechará todo el material posible de la demolición del pavimento fresado, reutilizándolo en las nuevas mezclas asfálticas y en los viales no asfaltados de la Planta Solar Fotovoltaica que se está construyendo en estos momentos en Barajas.

El Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA), a través de su página web, recoge una información del portal especializado 'Onthewings ' informa que "las labores realizadas en las calles de rodaje cercanas no tendrán un impacto significativo en el tráfico aéreo de aterrizaje o despegue , ya que los aviones en tierra serán desviados hacia otras calles de rodaje, lo que minimizará el efecto de los trabajos en las operaciones aéreas"

No obstante, recuerda que " el cierre de la pista 14R – 32L generará una complicación considerable tanto para los controladores de tráfico aéreo del aeropuerto como para los pilotos , lo que resultará en esperas y retrasos, afectando la operación de las aerolíneas".

Por todo ello, AENA ya está trabajando en " planes con las compañías para mitigar en la medida de lo posible los problemas que puedan surgir y asegurar que los retrasos no afecten demasiado las operaciones diarias", asegura.

Según 'Onthewings', "el aeropuerto de Madrid tiene un diseño peculiar pues a pesar de tener 4 pistas, no se puede hacer uso del 100 % de las instalaciones debido a la ubicación del mismo", ello hace que se trate de unas instalaciones "encajonadas" entre varias poblaciones en la parte oeste y una pequeña meseta en la parte este, lo que hace que, por ejemplo, cuando haya configuración norte se pueda aterrizar únicamente por las pistas 32 R y L, pero no por las 36 R y L. Del mismo modo, para los despegues solo se pueden utilizar las pistas 36, pero no las pistas 32. Lo mismo pasa (pero al revés) cuando hay configuración sur con las pistas 18 y 14 del aeropuerto.