A cada afección, su suplemento. La pregunta es quién no se suplementa hoy en día . El deseo de ganar calidad a los años, de verse bien o de prevenir enfermedades hace que los suplementos alimenticios vivan un auténtico boom que también tiene un reflejo en los precios de venta al público. No es raro que determinados colágenos en polvo cuesten casi 90 euros o precios muy superiores si los combinamos con distintos productos.

La farmaceútica Asun Arias , experta en bioquímica y micronutrición, alude a algo parecido. La dieta habitual de un país desarrollado no es suficiente para mantener los niveles adecuados de nutrientes. "La agricultura intensiva ha hecho, por ejemplo, que en la tierra no haya magnesio, un micronutriente esencial para la salud. El magnesio está involucrado en 325 reacciones del organismo", asegura esta experta en el podcast de Telva 'La belleza es nuestra'. Por tanto, ¿podemos vivir con una carencia crónica de magnesio?

La pregunta es pertinente y podría hacerse referida a muchos otros micronutrientes. La realidad, según explica Asun Arias, es que los alimentos de hoy ya no sirven para alimentar nuestra mitocondria (el núcleo de las células) de manera suficiente y que el estrés impacta en nuestra calidad de sueño , básico para el proceso de regeneración del organismo, y la absorción de los nutrientes desde el intestino . La razón es que una microbiota intestinal alterada no va a poder metabolizar bien los nutrientes de unos alimentos probablemente menos alimenticios que hace unos años.

Es en este punto donde los consumidores empezamos a comparar suplementos, precios y ofertas . Cualquier persona medianamente informada sabe de las bonanzas de la vitamina C, el colágeno, el magnesio, la vitamina D o el omega 3. "Eso no quiere decir que tomemos absolutamente de todo de cualquier forma", advierte la farmacéutica Asun Arias.

El terreno para la picaresca está abonado porque los suplementos nutricionales tienen la consideración de alimentos , no de medicamentos. Esto hace que no se necesite receta para adquirirlos y que la oferta que llega al consumidor final sea enorme y a través de muchos canales, fundamentalmente herbolarios, supermercados, parafarmacias, farmacias y plataformas online. En la Unión Europea, los complementos alimenticios están regulados por la Directiva Marco 2002/46/CE . Establece las definiciones, los principios básicos sobre complementos alimenticios y la seguridad de los productos. En concreto, detalla los nutrientes (vitaminas y minerales) autorizados en los complementos alimenticios vendidos en el territorio europeo.

Además, los complementos alimenticios también se ven afectados por el Reglamento (CE) 1924/2006 sobre reivindicaciones nutricionales y de salud, así como por el Reglamento INCO (UE 1169/2011), que establece los principios y requisitos generales para todo lo relacionado con el etiquetado de los alimentos. Pese a la regulación, a la que en España se une la de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), no hay criterios demasiado estrictos. Lo que se busca es la seguridad, que no sean perjudiciales para el organismo, no la eficacia. Por otra parte, basta con acreditar en el etiquetado que el producto contiene determinado nutriente, sin tener que informr del resto de componentes. Desde ese punto de vista, podemos gastar dinero en suplementos que no son malos para la salud, pero que no hacen lo que dicen. O no por ese precio.