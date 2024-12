Quizá muchas personas no le han puesto nombre, pero sienten esa ansiedad prolongada cuando leen y ve n noticias sobre el cambio climático y las consecuencias que este puede tener a largo plazo en sus vidas. La American Psychology Association (APA) describe esta sensación como ecoansiedad , el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. Ante la ansiedad lo único que podemos hacer es poner nuestro grano de arena en aquello que esté a nuestro alcance, siendo más responsables y sostenibles , sobre todo en nuestros hogares , desde donde sí podemos hacer un gran cambio.

¿Sabías que casi un 80% de la energía que se consume en el mundo se produce con fuentes no renovables (carbón, petróleo, gas natural...), a partir de combustibles fósiles? Esto no ocurriría si estuviéramos hablando de energías limpias, energías renovables. En la actualidad, casi todas las compañías eléctricas ofrecen la opción de elegir una energía que provenga 100% de fuentes renovables. Y si sabemos que el consumo de energía en los hogares representa casi un 20% del total en España , ¿qué podemos hacer para hacer un uso responsable?

Hablamos con Laura Peinado, creadora de contenido y divulgadora, que ha hecho de su estilo de vida —vegano y sostenible—, su profesión, y autora de su primer libro ‘Crea tu hogar sostenible’ (editorial Planeta). Laura, que comparte a diario en redes mensajes y consejos de sostenibilidad, labor que en 2023 le valió el Premio TikTok a la mejor creadora revelación en la categoría de Impacto social, nos explica por dónde debemos empezar para no abrumarnos y no sentir ecoansiedad. “Yo siempre digo que empecemos por algo pequeñito o haciendo cambios que no nos supongan tanto. Por ejemplo, cuando se nos van acabando los productos de higiene o de limpieza, podemos ir cambiándolos por productos que sí que sean sostenibles. Buscar esas alternativas sostenibles e ir haciendo esos cambios poco a poco, y así será muchísimo más fácil y entrarás en una rutina mejor”.