Las aplicaciones que luchan contra el desperdicio alimentario en España y ayudan a ahorrar dinero

En 2021, se perdieron un 13% de los alimentos antes de llegar a los estantes del supermercado, según datos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esto equivale a unos 120 kg de comida por persona en todo el mundo. Muchas veces los alimentos, como frutas y verduras, no llegan a los estantes porque no tienen el calibre adecuado, o la textura no es perfecta, pero en cambio son perfectamente comestibles y nutritivos.