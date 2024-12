Lo mismo ocurre ahora, principalmente porque se vende el miedo al error. Me explico, no es lo mismo comprar un vestido online de 300 euros que de 20, porque si me queda mal o no es lo que esperaba, el cambio no me descuadra mis ahorros, y a malas se lo regalo a una amiga. Comprar barato es algo que tenemos en nuestro pensamiento como positivo. ¿Quién no quiere comprar barato?, por eso rápidamente posicionamos estos chollos como algo que nos beneficia, y es difícil salir de ese ciclo después, porque ya se crea un hábito.