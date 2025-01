Fumar no solo perjudica la salud. También afecta (y mucho) al bolsillo . Un nuevo artículo de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia concluye que fumar tiene un efecto negativo en los ingresos de los trabajadores más jóvenes, especialmente entre los menos educados.

Los datos revelaron diferencias significativas en los ingresos entre fumadores y no fumadores entre los trabajadores más jóvenes, en particular entre las personas con menor nivel educativo. No se observó tal distinción entre los trabajadores de mayor edad. Esto sugiere que el tabaquismo entre las generaciones más jóvenes, donde es menos frecuente, puede afectar negativamente de manera más grave a las perspectivas laborales.