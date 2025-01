Desde un enfoque científico, el cerebro también juega un papel crucial. Ambos hábitos generan dependencia física y psicológica debido a la liberación de dopamina, que refuerza el comportamiento repetitivo. Según un estudio en The Journal of Neuroscience (Volkow et al., 2012), la nicotina y el alcohol afectan los circuitos de recompensa del cerebro, dificultando la ruptura del ciclo sin intervenciones específicas. Por ello, lograr un cambio exitoso no solo depende de la motivación, sino también de implementar planes concretos, como terapias conductuales, medicación en casos necesarios, y apoyo social.