Señalando y enlazando a los estudios que dieron a conocer sobre protectores solares faciales , “realizado junto a otras organizaciones de consumidores europeas en el marco de ICRT (International Consumers Research &Testing) con una metodología rigurosa , reconocida y común a todos los productos analizados”, recuerdan que “el resultado reveló que 7 de las 15 marcas incluidas en el estudio no cumplían lo anunciado en el etiquetado”.

Eso era así, explican, “bien porque el factor de protección solar (SPF) era menor de lo anunciado o bien, como pasaba con la crema ISDIN Fotoprotector Fusion water Magic SPF 50 , porque aunque sí tenía el SPF indicado, no cumplía con la protección UVA anunciada ”.

“Desde OCU, con total transparencia, pusimos en manos de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la documentación solicitando que realizase sus propios análisis (cosa que no hizo)”, subrayando en este punto que “ en ningún momento la AEMPS ha desautorizado el análisis presentado por OCU”.

“No tenemos nada contra ninguna marca en particular: seleccionamos los productos que son analizados siguiendo criterios de presencia en el mercado. No nos mueven intereses ocultos ni ninguna otra pretensión. OCU no gana nada si el producto es de una u otra marca, o si se vende en un sitio u otro. Nuestro único interés es el beneficio de los consumidores. Nuestro objetivo es defender su derecho a la salud y a la información”.